РФ перебросила к границе с Норвегией бомбардировщики, которые могут атаковать США и Европу ядерными бомбами

На российской базе расположены семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре – Ту-95.

На российской авиабазе у границы с Норвегией зафиксировали увеличение количества бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды и атаковать цели в США и всей Европе.

Об этом пишет норвежское издание Faktisk со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Американская компания опубликовала спутниковые снимки, сделанные 7 октября. На них видно, что на базе Оленья расположены семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре – Ту-95. Через два дня Planet Labs зафиксировал еще один Ту-160, стоящий на взлетной полосе авиабазы.

ФОТО: Planet Labs

О необычном размещении российских бомбардировщиков на Кольском полуострове ранее, 30 сентября, сообщало издание The Jerusalem Post . На спутниковых снимках, представленных израильской газетой, видны четыре самолета Ту-160 и три Ту-95 в августе и сентябре. Это вызвало международный резонанс, поскольку обычно эти самолеты расположены на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах юго-восточнее Москвы.

Напомним, американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что США и НАТО вступят в войну, если Путин применит ядерное оружие.

Ответ будет мощным: Запад готов защитить Украину от ядерной угрозы

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