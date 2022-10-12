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Вадуц - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

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Вадуц - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж поединка 4-го тура групповой стадии Лиги конференций между днепровским "Днепром-1" и лихтенштейнским "Вадуцем".

В четверг, 13 октября, "Днепр-1" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет с лихтенштейнским "Вадуцем".

Поединок состоится на стадионе "Райнпарк" в городе Вадуц, столице Лихтенштейна. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче этой группы кипрский "Аполлон" на собственном поле будет принимать нидерландский АЗ. Этот поединок также начнется 13 октября, но в 19:45 по киевскому времени.

"Днепр-1" на групповом этапе Лиги конференций: турнирное положение

  • Подопечные Александра Кучера на старте группового раунда Лиги конференций уступили АЗ (0:1), после чего на Кипре одержали уверенную победу над "Аполлоном" (1:3). В своем третьем матче днепряне сыграли вничью с "Вадуцем" (2:2).
  • После трех туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 4 балла. АЗ возглавляет группу с 9 очками. "Вадуц" с 2 пунктами идет третьим. "Аполлон" с одним очком на последней строчке.
  • Поединки 5-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 27 октября: "Днепр-1" - "Аполлон", "Вадуц" - АЗ.
  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с клубами, которые финишируют третьими на групповом этапе Лиги Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между украинским и лихтенштейнским клубами.

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