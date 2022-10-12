Вадуц - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги конференцій між дніпровським "Дніпром-1" та ліхтенштейнським "Вадуцем".

У четвер, 13 жовтня , "Дніпро-1" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграє з ліхтенштейнським "Вадуцем".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Райнпарк" в місті Вадуц, столиці Ліхтенштейну. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи кіпрський "Аполлон" на власному полі прийматиме нідерландський АЗ. Цей поєдинок також розпочнеться 13 жовтня, але о 19:45 за київським часом.

"Дніпро-1" на груповому етапі Ліги конференцій: турнірне становище

Підопічні Олександра Кучера на старті групового раунду Ліги конференцій поступилися АЗ (0:1), після чого на Кіпрі здобули впевнену перемогу над "Аполлоном" (1:3). У своєму третьому матчі дніпряни зіграли внічию з "Вадуцем" (2:2).

(0:1), після чого на Кіпрі (1:3). У своєму третьому матчі дніпряни (2:2). Після трьох турів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 4 бали. АЗ очолює групу з 9 очками. "Вадуц" з 2 пунктами йде третім. "Аполлон" з одним очком на останній сходинці.

Поєдинки 5-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 27 жовтня: "Дніпро-1" - "Аполлон", "Вадуц" - АЗ.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із клубами, які фінішують третіми на груповому етапі Ліги Європи.