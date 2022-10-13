Зеленський розкритикував роботу Червоного Хреста: це - не клуб з привілеями

Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста через те, що вони досі не відправили свою місію до український військовополонених в Оленівці.

Про це він сказав 13 жовтня під час свого звернення до українців.

"Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру. Мандат Червоного Хреста має виконуватися. Потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста. Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому", - наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що за зразком місії МАГАТЕ може запрацювати й місія Червоного Хреста.

"Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест", - сказав президент.

Теракт в Оленівці та бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста

В Офісі президента вимагають від Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати українських військовополонених, яких окупанти утримують в сумнозвісній колонії в Оленівці. В ОП МКЧХ дали три дні, щоб відправити туди свою місію та виконати міжнародні зобов'язання.

Зазначимо, що 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там росіяни тримали українських полонених, зокрема захисників Маріуполя. Попередньо, там загинуло понад 50 українських воїнів.

Росія намагалась в усьому звинуватити Україну, проте висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

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