Зеленский раскритиковал работу Красного Креста: это - не клуб с привилегиями

Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике работу Международного комитета Красного Креста из-за того, что они до сих пор не отправили свою миссию к украинским военнопленным в Оленовке.

Об этом он сказал 13 октября во время обращения к украинцам.

"Считаю, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Красный Крест имеет обязательства, прежде всего, моральный характер. Мандат Красного Креста должен выполняться. Нужно немедленно делать то, что вполне логично для Красного Креста. Есть Оленовка. Фактически концлагерь, в котором содержат наших пленных. Нужен доступ к ним, как это и оговаривалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова содействовать этому", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что по образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста.

"Но для этого нужно лидерство. Нужна добросовестность. Нужно понимание, кто и зачем создавал такой институт, как Красный Крест", — сказал президент.

Теракт в Оленовке и бездействие Международного комитета Красного Креста

В Офисе президента требуют от Международного Комитета Красного Креста посетить украинских военнопленных, которых оккупанты содержат в печально известной колонии в Оленовке. В ОП МККК дали три дня, чтобы отправить туда свою миссию и выполнить международные обязательства.

Отметим, что 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там россияне держали украинских пленных, в том числе защитников Мариуполя. Предварительно там погибло более 50 украинских воинов.

Россия пыталась во всем обвинить Украину, однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

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