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Когда в Украине наступит пик бабьего лета: синоптик прогнозирует до +24

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Когда в Украине наступит пик бабьего лета: синоптик прогнозирует до +24

Фото: pixabay.com

Пик бабьего лета еще не наступил.

Погода почти по всей Украине будет дальше теплой, а с 18 октября температура воздуха еще вырастет. Так что пик бабьего лета еще не наступил.

Об этом ТСН рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

"В Украине еще не наступил пик бабьего лета. То есть до конца текущей недели и к среде следующего воскресенья по всей стране, кроме Карпат, никаких снегопадов не предполагается", – отметил синоптик.

"Напротив с 18 октября в большинстве областей температура вырастет до +20+24 и это уже будет пик текущего часа", – отметил Щедрин.

Напомним, что по прогнозам представительницы Укргидрометцентра Натальи Голени, погода в Украине начнет ухудшаться уже на следующей неделе – в регионах будет дождь, местами будет падать мокрый снег.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
346
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