Коли в Україні настане пік бабиного літа: синоптик прогнозує до +24

Пік бабиного літа ще не настав.

Погода майже в усій Україні буде надалі теплою, а від 18 жовтня температура повітря ще зросте. Тож пік бабиного літа ще не настав.

Про це ТСН.ua розповів народний синоптик Стас Щедрін.

"В Україні ще не настав пік бабиного літа. Тобто до кінця поточного тижня та до середи наступної неділі по всій країні, окрім Карпат, ніяких снігопадів не передбачається", – зазначив синоптик.

Також читайте Відомий синоптик Кібальчич розповів про прогноз погоди на тиждень: що очікується

"Навпаки з 18 жовтня в більшості областей температура зросте до +20+24 і це вже буде пік поточного часу", – зазначив Щедрін.

Нагадаємо, що водночас за прогнозами представниці Укргідрометцентру Наталії Голені, погода в Україні почне погіршуватися вже наступного тижня – у регіонах дощитиме, місцями падатиме мокрий сніг.

Читайте також:

Павербанк та улюблена іграшка – складаємо дитячий тривожний рюкзак у Сніданку

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.