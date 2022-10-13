До України йде похолодання: синоптикиня розповіла, коли погіршиться погода

В Україні погода почне погіршуватися вже наступного тижня - в регіонах дощитиме, місцями падатиме мокрий сніг.

Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі "Фактам".

Синоптики прогнозують, що зміні погоди передуватимуть атмосферні фронти, які на північному заході принесуть дощі, у Карпатах - мокрий сніг. Вже від 20 жовтня стовпчики термометрів почнуть знижуватися.

"19-20 жовтня очікуються атмосферні фронти, які на північному заході принесуть дощі, у Карпатах - мокрий сніг. Температура ночами очікується 8-13 тепла, вдень 19 жовтня 13−18 вище за нуль, а ось 20 жовтня можливе зниження температури, крім сходу, до 5-12 тепла (у Карпатах вночі та вдень близько 0)", - каже синоптикиня.

Натомість, 17-18 жовтня українців ще потішить суха і тепла погода. У регіонах прогнозують вдень до 10-15 градусів з позначкою "+", а на заході України навіть до +20 градусів. Температура ночами очікується 1-8 градусів тепла.

Нагадаємо, Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені. Експерти заявляють, що жовтень буде досить передбачуваним.

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