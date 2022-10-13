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Ракетний удар РФ по Миколаєву: під завалами знайшли тіло чоловіка

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Ракетний удар РФ по Миколаєву: під завалами знайшли тіло чоловіка

Фото: pixabay.com

У результаті нічної атаки Росії по Миколаєву загинула щонайменше одна людина.

Під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві, зруйнованої в результаті російського ракетного удару 13 жовтня, знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер. Росія - країна-терорист", - написав Кім.

Нагадаємо у ніч проти 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з ракет влучила в житловий будинок. На місцях прильотів шукають людей під завалами. Зв'язок був відсутній із сімома людьми.

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