Спротив війні народжує нові українські бренди

Так народилися нові геніальні пісні, утворився потужний волонтерський рух і так у несамовитому патріотичному потоці з’явився новий бренд, створений українцями для українців, – Demos. У цій назві закладений сакральний сенс. У стародавній Греції так називали вільних людей, які населяли міста-держави. А також, на відміну від рабів, вони мали громадянські права.

Ідея створення нового національного бренду – самоідентифікація. Нині в усьому світі Україна стала синонімом до слова «свобода», тож у багатьох українців виникла величезна потреба продемонструвати свою національність. Отже, Demos – це бренд для народу, який прагне свободи самовираження. Саме такий задум вклали у назву бренду його засновники – мережа шопінг-центрів «Територія мінімальних цін».

Бренд створювався з метою робити якісний, доступний та яскравий одяг для людей, які цінують волю та комфорт і люблять Україну. Нині під цим брендом у продажу вже з’явилися чоловічі світшоти та худі. В кожній моделі – окрема історія становлення нашої нації. Цей одяг яскраво вирізняється в загальному асортименті товарів тематичними сюжетними зображеннями та актуальними написами. Незабаром під брендом Demos з'являться й жіночий одяг та аксесуари.

Поки триває боротьба за відновлення територіальної цілісності та незалежності України, шопінг-центри «Територія мінімальних цін» допомагають країні не лише внеском у відновлення економіки. В межах національного проекту збору гуманітарної та грошової допомоги для потреб підрозділів ЗСУ та ТРО, 5% від суми всіх покупок в інтернет-магазині «Територія мінімальних цін» на сайті termincin.com передається на підтримку Збройних Сил через Національний банк України. Від початку повномасштабного вторгнення на гуманітарну допомогу переказана сума майже 1,5 млн грн.

Крім того, шопінг-центри «Територія мінімальних цін» долучилися до благодійного проекту «Смілива гривня» від НБУ. На касах кожного магазину встановлені скриньки з постерами «Відправ монету на фронт». Після закінчення проекту всі кошти, які залишили покупці, буде передано до Ощадбанку.

Кожен відвідувач шопінг-центру може стати учасником благодійних проектів, обравши улюблену річ до свого гардеробу.

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