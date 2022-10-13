Деокупація Херсонщини: військовий експерт розповів про перспективи звільнення

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що деокупація Херсонщини відбудеться до кінця 2022-го - листопад-грудень. Такі оцінки також дають західні експерти і всі передумови для цього є.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив експерт.

За його словами, наразі перспективний напрямок - це саме Херсонський. Наразі є передумови, що до нового року, ЗСУ "скоріш за все зможуть деокупувати правий берег Дніпра".

"Наразі взято низку ключових населених пунктів на території Херсонської області. Зокрема, Дутчани. Контроль над ним дає можливість тримати під вогневим контролем вже лівий берег Дніпра. Не тільки на правому березі Дніпра логістика окупантів, а й на лівому. Плюс це дає можливість тримати під вогневим контролем український аеродром "Чаплинка" (розташований у селищі на Херсонщині - Ред.), який наразі використовують російські окупанти", - наголосив він.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

Читайте також: