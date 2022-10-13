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Ракетный удар РФ по Николаеву: под завалами нашли тело мужчины

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Ракетный удар РФ по Николаеву: под завалами нашли тело мужчины

Фото: pixabay.com

В результате ночной атаки России по Николаеву погиб минимум один человек.

Под завалами спасательной лодочной станции в Николаеве, разрушенной в результате российского ракетного удара 13 октября, нашли тело мужчины.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Под завалами спасательной лодочной станции найден мужчина. К сожалению, он умер. Россия — страна-террорист", — написал Ким.

Напомним, в ночь на 13 октября российская армия выпустила по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из ракет попала в жилой дом. На местах прилетов ищут людей под завалами. Связь отсутствовала с семью людьми.

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