В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда ухудшится погода

Погода в Украине в ближайшее время испортится.

В Украине погода начнет ухудшаться уже на следующей неделе — в регионах пройдет дождь, местами будет падать мокрый снег.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "Фактам".

Синоптики прогнозируют, что перемене погоды будут предшествовать атмосферные фронты, которые на северо-западе принесут дожди, в Карпатах — мокрый снег. Уже с 20 октября столбики термометров начнут снижаться.

"19-20 октября ожидаются атмосферные фронты, которые на северо-западе принесут дожди, в Карпатах — мокрый снег. Температура по ночам ожидается 8-13 тепла, днем 19 октября 13-18 выше нуля, а вот 20 октября возможно снижение температуры, кроме востока, до 5-12 тепла (в Карпатах ночью и днем около 0)", — говорит синоптик.

17-18 октября украинцев еще порадует сухая и теплая погода. В регионах прогнозируют днем до 10-15 градусов с отметкой "+", а на западе Украины даже до +20 градусов. Температура по ночам ожидается 1-8 градусов тепла.

Напомним, Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени. Эксперты заявляют, что октябрь будет достаточно предсказуем.

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