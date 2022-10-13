Мобилизация не спасет РФ: американский политолог сказал, когда Украина может одержать победу

Фрэнсис Фукуяма настроен оптимистично и считает, что Украина может победить в войне до конца зимы

Мобилизация в России не повлечет за собой масштабного влияния на военную ситуацию, а у Украины есть шансы победить до конца зимы.

Об этом заявил американский политолог, философ и директор Центра развития демократии и верховенства закона в Стэндфордском университете Фрэнсис Фукуяма в интервью изданию LIGA.net.

По его словам, россияне не способны мобилизовать много людей, хорошо их снарядить или выучить.

"Поэтому россиянам не удастся в значительной степени изменить ход войны. Я действительно считаю, что Украина может победить до конца зимы", – говорит политолог.

Фукуяма обращает внимание на другой важный факт: что количество бежавших из страны россиян значительно больше, чем тех, кого мобилизовали. По его мнению, это показатель того, как российскому обществу не нравится эта война.

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"Я думаю, в общем-то они не против, но точно не хотят терять жизнь, борясь за то, во что они не верят. 700 тысяч россиян уехали из России, когда была объявлена мобилизация. Это значительно больше, чем они могут мобилизовать. Это признак откровенно слабой народной поддержки Путина. Пока война ничего не стоила людям, они были готовы говорить, что поддерживают ее. Но в момент, когда их зацепило лично, эта поддержка исчезла", – пояснил политолог.

Ранее Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал будущее России. По его мнению, чтобы Россия продолжила существование как либеральное и безопасное государство, нужно такое же катастрофическое поражение в войне, как в случае с нацистской Германией.

Также Фукуяма рассказал, что есть страны, которые все еще побуждают Украину к переговорам с Россией и перемирию, однако на фоне успехов ВСУ эта позиция ослабевает каждый день.

Что известно о мобилизации в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "долевую" мобилизацию. Было заявлено, что в планах мобилизовать в ВС РФ 300 тысяч человек.

Позже стало известно, что в Указе о мобилизации был "тайный" пункт, в котором говорилось о призыве миллиона россиян.

В ВСУ рассказали о мобилизованных россиянах — новоиспеченные оккупанты попадают на войну в Украину без необходимой подготовки и оружия.

Генштаб ВСУ уверен: мобилизация в России не поможет оккупантам на фронте, поскольку те не могут преодолеть сопротивление украинских защитников и защитниц.