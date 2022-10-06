Теракт в Оленівці: в "Азові" розповіли, про скількох загиблих військових зараз відомо

Загиблих може бути більше.

У результаті теракту в Оленівці загинув щонайменше 41 український військовослужбовець. Інформація уточнюється.

Про це під час пресконференції 6 жовтня повідомив начальник штабу полку "Азов", майор Богдан Кротевич.

Він уточнив, що згідно з даними, які оприлюднила Російська Федерація, в Оленівці загинуло 53-54 людини.

Після опитування, яке провів "Азов", стало відомо, що загинув 41 військовослужбовець. Однак воно не завершено, і загиблих може бути більше.

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"Спочатку опиралися на інформацію РФ. Але зараз приїхали люди, які це бачили на власні очі", - додав виконувач обов’язків командира полку "Азов" Микита Надточій.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

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