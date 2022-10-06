У Мелітополі "забавовнило", над містом здіймається дим - Федоров

У тимасово окупованому Мелітополі знову "забавовнило".
У четвер, 6 жовтня, у місті лунають сильні вибухи. Крім того, у північній частині Мелітополя здіймається густий дим.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку", - наголосив міський голова.
Федоров наголосив, що подробиці щодо "бавовни" наразі уточнюють.
Як повідомлялося, деякі з колаборантів тимчасво захопленої Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до анексованого Криму.
Читайте також:
- Чоловіків виловлюють просто на вулицях: Федоров про мобілізацію в Мелітополі
- Ліків не було, а поранені повільно гинули: в "Азові" розповіли, чому вирішили здаватися в полон
- У Києві пролунав потужний вибух: що відомо