У Мелітополі "забавовнило", над містом здіймається дим - Федоров

У тимасово окупованому Мелітополі знову "забавовнило".

У четвер, 6 жовтня, у місті лунають сильні вибухи. Крім того, у північній частині Мелітополя здіймається густий дим.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку", - наголосив міський голова.

Федоров наголосив, що подробиці щодо "бавовни" наразі уточнюють.

Як повідомлялося, деякі з колаборантів тимчасво захопленої Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до анексованого Криму.

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