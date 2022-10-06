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У Мелітополі "забавовнило", над містом здіймається дим - Федоров

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У Мелітополі "забавовнило", над містом здіймається дим - Федоров

Фото: Associated Press

У тимасово окупованому Мелітополі знову "забавовнило".

У четвер, 6 жовтня, у місті лунають сильні вибухи. Крім того, у північній частині Мелітополя здіймається густий дим. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку", - наголосив міський голова. 

Федоров наголосив, що подробиці щодо "бавовни" наразі уточнюють. 

Як повідомлялося, деякі з колаборантів тимчасво захопленої Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до анексованого Криму.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
782
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