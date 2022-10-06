В Мелитополе "хлопок", над городом вздымается дым — Федоров

В тимасово оккупированном Мелитополе снова "хлопки".
В четверг, 6 октября, в городе раздаются сильные взрывы. Кроме того, в северной части Мелитополя возвышается густой дым.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня снова неспокойно на Запорожском направлении", — подчеркнул городской голова.
Федоров подчеркнул, что подробности относительно "хлопка" пока уточняют.
Как сообщалось, некоторые из коллаборантов захваченной Херсонщины уже перевезли свои семьи в аннексированный Крым.
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