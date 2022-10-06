В Херсоне раздаются взрывы

После обеда в четверг, 6 октября, во временно оккупированном Херсоне раздаются взрывы.

В Херсоне местные жители сообщают о звуках взрывов. По словам очевидцев, прилеты были слышны в районе Антоновского моста.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Политик и волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию Антоинвского моста, над которым поднимается в небо черный клуб дыма. Больше деталей по взрывам пока нет.

Официального подтверждения украинской стороны пока нет.

Стоит отметить, что предатели эвакуируют свои семьи из Херсонской области в аннексированный Крым. По данным местных властей, российские оккупанты и коллаборанты боятся наступления украинской армии на Херсонскую область, а потому пытаются спасти и себя, и свои семьи.

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