У Херсоні лунають вибухи

Пообіді у четвер, 6 жовтня, в тимчасово окупованому Херсоні роздаються вибухи.

У Херсоні місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. За словами очевидців, прильоти було чутно у районі Антонівського мосту.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Політик та волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у соціальних мережах опублікував фотографію Антоінвського мосту, над яким здіймається у небо чорний клуб диму. Більше деталей щодо вибухів наразі немає.

Офіційного підтвердження від українського сторони поки немає.

Варто зазначити, що зрадники евакуюють свої родини із Херсонської області до анексованого Криму. За даними місцевої влади, російські окупанти та колаборанти бояться наступу української армії на Херсонську область, а тому намагаються врятувати і себе, і свої родини.

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