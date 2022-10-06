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На Херсонщині група окупантів здалася в полон Збройним силам України

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На Херсонщині група окупантів здалася в полон Збройним силам України

Фото: Юрій Бутусов

У Херсонській області група загарбників здалася в полон українським захисникам.

Серед полонених є кілька поранених.

Відео виклав у своєму телеграм-каналі журналіст Юрій Бутусов.

"12 полонених 103 полку ЗС РФ здалися в полон воїнам 59-ї бригади в Херсонській області", – підписав відео журналіст.

Серед окупантів є українці - жителі Горлівки. Полонені зізналися, що більшість з них воює проти України від 24 лютого. Бійці ЗСУ запропонували окупантам, які зрадили свою країну, згадати українську мову.

На кадрах видно, що ЗСУ нагодували полонених, тим, що в них було.

Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.

Нагадаємо, австралійський генерал Мік Раян розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні. За його словами, армія РФ зазнала найбільшої поразки від часів Другої світової.

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Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
5592
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