На Херсонщині група окупантів здалася в полон Збройним силам України

У Херсонській області група загарбників здалася в полон українським захисникам.
Серед полонених є кілька поранених.
Відео виклав у своєму телеграм-каналі журналіст Юрій Бутусов.
"12 полонених 103 полку ЗС РФ здалися в полон воїнам 59-ї бригади в Херсонській області", – підписав відео журналіст.
Серед окупантів є українці - жителі Горлівки. Полонені зізналися, що більшість з них воює проти України від 24 лютого. Бійці ЗСУ запропонували окупантам, які зрадили свою країну, згадати українську мову.
На кадрах видно, що ЗСУ нагодували полонених, тим, що в них було.
Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.
Нагадаємо, австралійський генерал Мік Раян розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні. За його словами, армія РФ зазнала найбільшої поразки від часів Другої світової.
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