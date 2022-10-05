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Російські війська хаотично відходять - Хлань про ситуацію на Херсонщині

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Російські війська хаотично відходять - Хлань про ситуацію на Херсонщині

Фото: Associated Press

Російська війська під натиском української армії хаотично відходять з окупованих територій Херсонської області.

На Херсонщині триває потужний та стрімкий контрнаступ українських військових. Росіяни, аби не зустрітися із ЗСУ, хаотично втікають з окупованих територій та намагаються закріпитися біля міста Берислав. 

Про ситуацію на Херсонщині розповів епутат облради Сергій Хлань в ефірі одного із національних телеканалів.

За його словами, від початкової лінії фронту українська армія просунулася в Херсонській області на 30 кілометрів.

"Це означає, що росіяни хаотично відходять і намагаються закріпитися десь біля Берислава. Тобто у Миловому (село - ред.) вони намагаються зробити якийсь черговий пункт опору. Але ми вважаємо, що їм це не допоможе", - зазначив Хлань.

Як раніше повідомляли, у російській обороні на Херсонщині стався частковий обвал. Дуже важливою перемогою для українських військових є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив – втрата російськими військами Давидового Броду означає, що почала сипатися лінія фронту. Через це ворог поступово потрапляє до пастки. 

Нагадаємо, 4 жовтня в Міноборони України підтвердили, що ЗСУ звільнили Давидів Брід на Херсонщині, що двічі перебував у російській окупації. 

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