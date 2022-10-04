ЗСУ переважають росіян у засобах ураження на Херсонщині - експерт

Другим успішним напрямком ЗСУ є просування вздовж адміністративних кордонів Миколаївської області
ЗСУ показують успішний, поступовий та сталий характер просування на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Про це на Youtube-каналі Апостроф TV розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов.
"Вже як про факт ми можемо говорити, що фактично заблоковане так зване Криворізьке угруповання супротивника на території Херсонщини, яке створило проблеми, в моменті, прориву у глиб української території", - зазначив він.
Також, за словами експерта, другим успішним напрямком ЗСУ є просування вздовж адміністративних кордонів Миколаївської області. Військові локалізували загрозу захоплення Миколаєва та просування до Одеси.
Тому Херсонська область – це територія, яку поступово звільняють ЗСУ.
Він також зазначив, що саме з успішним наступом ЗСУ пов'язаний указ Путіна про так звану мобілізацію, оголошену 21 вересня.
Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ зможуть звільнити Херсон найближчими тижнями.
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