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ЗСУ переважають росіян у засобах ураження на Херсонщині - експерт

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ЗСУ переважають росіян у засобах ураження на Херсонщині - експерт

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Другим успішним напрямком ЗСУ є просування вздовж адміністративних кордонів Миколаївської області

ЗСУ показують успішний, поступовий та сталий характер просування на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.   

Про це на Youtube-каналі Апостроф TV розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

"Вже як про факт ми можемо говорити, що фактично заблоковане так зване Криворізьке угруповання супротивника на території Херсонщини, яке створило проблеми, в моменті, прориву у глиб української території", - зазначив він. 

Також, за словами експерта, другим успішним напрямком ЗСУ є просування вздовж адміністративних кордонів Миколаївської області. Військові локалізували загрозу захоплення Миколаєва та просування до Одеси.

Тому Херсонська область – це територія, яку поступово звільняють ЗСУ. 

Він також зазначив, що саме з успішним наступом ЗСУ пов'язаний указ Путіна про так звану мобілізацію, оголошену 21 вересня.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ зможуть звільнити Херсон найближчими тижнями.

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