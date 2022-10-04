ЗСУ переважають росіян у засобах ураження на Херсонщині - експерт

ЗСУ показують успішний, поступовий та сталий характер просування на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це на Youtube-каналі Апостроф TV розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

"Вже як про факт ми можемо говорити, що фактично заблоковане так зване Криворізьке угруповання супротивника на території Херсонщини, яке створило проблеми, в моменті, прориву у глиб української території", - зазначив він.

Також, за словами експерта, другим успішним напрямком ЗСУ є просування вздовж адміністративних кордонів Миколаївської області. Військові локалізували загрозу захоплення Миколаєва та просування до Одеси.

Тому Херсонська область – це територія, яку поступово звільняють ЗСУ.

Він також зазначив, що саме з успішним наступом ЗСУ пов'язаний указ Путіна про так звану мобілізацію, оголошену 21 вересня.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ зможуть звільнити Херсон найближчими тижнями.

Читайте також: