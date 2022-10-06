Розвідка РФ намагалася завербувати полонених "азовців"

Українські воїни від співраці з ворогом відмовилимся.

Про це під час пресконференції розповів Богдан Кротевич, начальник штабу полку "Азов".

"Коли ми вийшли з полону, ГУР РФ хотіло завербувати бійців "Азову". Говорили приблизно наступне: "Хлопці, ви добре воюєте, давайте разом знищувати Захід і США". В "Азовців" була одностайна думка з цього приводу - вони наші вороги, ми - українські військові, Україна - наша Батьківщина. Я особисто народився в Незалежній Україні. В мене мотивація воювати проти будь-кого, хто нападе на мою країну, будь то Російська Федерація чи якась інша країна. Скажу, що багато хто тоді так відповів. Після цього історія "дружищ" закінчилася", - сказав начальник штабу полку "Азов".

Нагадаємо, що в лікувальних закладах Україні зараз перебуває понад 100 азовців. Для кожного з них складений план реабілітації.

Нагадаємо, що 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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