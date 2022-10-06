Разведка РФ пыталась завербовать пленных "азовцев"

Украинские воины от сотрудничества с врагом отказались.

Об этом во время пресс-конференции рассказал Богдан Кротевич, начальник штаба полка "Азов".

"Когда мы вышли из плена, ГУР РФ хотело завербовать бойцов "Азова". Говорили примерно следующее: "Ребята, вы хорошо сражаетесь, давайте вместе уничтожать Запад и США". У "Азовцев" было единодушное мнение по этому поводу – они наши враги, мы – украинские военные, Украина – наша Родина. Я лично родился в Независимой Украине. У меня мотивация воевать против любого, кто нападет на мою страну, будь то Российская Федерация или какая-нибудь другая страна. Скажу, что многие тогда так ответили. После этого история "дружищ" закончилась", — сказал начальник штаба полка "Азов".

Напомним, что в лечебных заведениях Украины сейчас находится более 100 азовцев. Для каждого из них составлен план реабилитации.

Напомним, что 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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