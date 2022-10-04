Ренн - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

В четверг, 6 октября, киевское "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграет против французского "Ренна".

В четверг, 6 октября , киевское "Динамо" проведет свой третий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Соперником "бело-синих" будет французский "Ренн".

Поединок состоится на стадионе "Роазон Парк" во французском Ренне. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Ренн - Динамо

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Ренн - Динамо

Абсолютным фаворитом этого противостояния букмекеры считают "красно-черных". На победу французской команды можно поставить с коэффициентом 1,49. Ничья - 4,75. Триумф киевского клуба - 8,20.

В другом матче группы B турецкий "Фенербахче" примет кипрский клуб АЕК Ларнака. Эта встреча также начнется 6 октября в 22:00 по киевскому времени.

После двух стартовых туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Ренн" (4) и "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

Поединки 4-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 13 октября: "Динамо" - "Ренн", АЕК Ларнака - "Фенербахче".

Напомним, в стартовом туре группового раунда второго по престижности еврокубка "Динамо" в Стамбуле проиграло "Фенербахче", после чего подопечные Мирчи Луческу в Кракове уступили АЕКу.

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