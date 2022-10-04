Ренн - Динамо: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

У четвер, 6 жовтня, київське "Динамо" в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи зіграє проти французького "Ренна".

У четвер, 6 жовтня , київське "Динамо" проведе свій третій матч групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Суперником "біло-синіх" буде французький "Ренн".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Роазон Парк" у французькому місті Ренн. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Ренн - Динамо

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Ренн - Динамо

Абсолютним фаворитом цього протистояння букмекери вважають "червоно-чорних". На перемогу французької команди можна поставити з коефіцієнтом 1,49. Нічия - 4,75. Тріумф київського клубу - 8,20.

В іншому матчі групи B турецький "Фенербахче" прийматиме кіпрський клуб АЕК Ларнака. Ця зустріч також розпочнеться 6 жовтня о 22:00 за київським часом.

Після двох стартових турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Ренн" (4) і "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Поєдинки 4-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 13 жовтня: "Динамо" - "Ренн", АЕК Ларнака - "Фенербахче".

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду другого за престижністю єврокубку "Динамо" в Стамбулі програло "Фенербахче", після чого підопічні Мірчі Луческу в Кракові поступилися АЕКу.

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