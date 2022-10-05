Ренн - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Текстовий репортаж поєдинку 3-го туру групової стадії Ліги Європи сезону-2022/23 між київським "Динамо" та французьким "Ренном".

У четвер, 6 жовтня , київське "Динамо" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 зіграє проти французького "Ренна".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Роазон Парк" у французькому місті Ренн. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

В іншому матчі групи B турецький "Фенербахче" прийматиме кіпрський клуб АЕК Ларнака. Ця зустріч також розпочнеться 6 жовтня о 22:00 за київським часом.

Після двох стартових турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Ренн" (4) і "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Поєдинки 4-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 13 жовтня: "Динамо" - "Ренн", АЕК Ларнака - "Фенербахче".

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду другого за престижністю єврокубку "Динамо" в Стамбулі програло "Фенербахче", після чого підопічні Мірчі Луческу в Кракові поступилися АЕКу.