Ренн - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Текстовый репортаж поединка 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/23 между киевским "Динамо" и французским "Ренном".

В четверг, 6 октября , киевское "Динамо" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 сыграет против французского "Ренна".

Поединок состоится на стадионе "Роазон Парк" во французском Ренне. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче группы B турецкий "Фенербахче" примет кипрский клуб АЕК Ларнака. Эта встреча также начнется 6 октября в 22:00 по киевскому времени.

После двух стартовых туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Ренн" (4) и "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

Поединки 4-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 13 октября: "Динамо" - "Ренн", АЕК Ларнака - "Фенербахче".

Напомним, в стартовом туре группового раунда второго по престижности еврокубка "Динамо" в Стамбуле проиграло "Фенербахче", после чего подопечные Мирчи Луческу в Кракове уступили АЕКу.