Последние доступные резервы России: из-за обвала юаня страна потеряла $10 млрд

Юань – последний актив в международных резервах РФ, не попавший под санкции.

Многомиллиардным ущербом для центробанка России и Фонда национального благосостояния обернулся стремительный обвал китайского юаня.

Об этом пишет The Moscow Times.

Юань начал ослабевать после полномасштабного вторжения РФ в Украину. А в середине августа он резко ускорил движение вниз, потеряв почти 5% за шесть недель.

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В конце сентября курс юаня падал до 7,22 доллара – минимума с 2008 года.

Обвал юаня отразился на России потерями в золотовалютных резервах на сумму более 10 млрд долл., подсчитало издание. Ведь в начале года центробанк РФ держал в китайской валюте 17,1% золотовалютных резервов. Речь идет о около 668 млрд юаней, которые стоили 104,8 млрд дол. по состоянию на 1 января.

Отмечается, что дешевеющие юани – это последние доступные резервы России. Ведь в первые дни после вторжения РФ в Украину доллары, евро, фунты стерлингов, японские иены, австралийский и канадский доллары оказались под санкциями.

Кроме того, в апреле под отдельные санкции попал золотой запас России в размере 2,2 тыс. тонн. Этот запас пятый по размеру в мире.

Экономика РФ

В конце сентября издание Bloomberg писало, что после объявления мобилизации в России потерпят существенный удар самые слабые места экономики государства.

Bloomberg также сообщало, что Россия начала адаптировать свой бюджет для нужд войны. Так, президент Владимир Путин собирается потратить на свои вооруженные силы в ближайшие два года значительно большую сумму, чем предполагалось ранее.

Отметим, что 6 октября страны-члены ЕС договорились о пунктах восьмого пакета санкций против РФ. В частности, там содержатся ограничения на цену на нефть. По оценкам экспертов, этот пункт существенно ограничит возможности России финансировать войну против Украины.

Вот так поворот: экономика России упадет меньше, чем вводящих против нее санкции

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