Колоссальная сумма: сколько стоит мировой экономике война России в Украине

В Организации экономического сотрудничества и развития пожаловались, что "платят очень высокую цену за войну".

Вторжение России в Украину обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов потери производства до конца следующего года — и даже больше, если суровая зима приведет к нехватке энергоресурсов в Европе.

Об этом заявили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает The Wall Street Journal.

"Оценка Парижского клуба развитых экономик показывает масштабы экономических последствий вторжения Москвы к ее соседу семь месяцев назад, наибольшему военному конфликту на континенте со времен Второй мировой войны", — говорится в статье.

По словам экономистов, нападение России спровоцировало резкий рост цен на энергоносители. Конфликт нарушил цепочки поставок, повлек за собой дефицит продовольствия и других предметов первой необходимости и потряс рынки во всем мире.

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Отмечается, что западные правительства опасаются, что приказ России о частичной мобилизации и ее подготовке к незаконной аннексии территории Украины может продлить конфликт на многие месяцы, а возможно, и года. Это еще больше усилит неопределенность, которая сейчас тяготит мировую экономику.

"Мы платим очень высокую цену за войну", — сказал Альваро Сантос Перейра, исполняющий обязанности главного экономиста ОЭСР.

В своих последних прогнозах ОЭСР утверждает, что мировая экономика в текущем году вырастет на 3%, а в следующем – на 2,2%. До войны ожидался рост на 4,5% в 2022 году и 3,2% в 2023 году.

Разница между этими двумя оценками означает, что война и ее последствия обойдутся миру в сумму, эквивалентную экономическому результату, созданному всей экономикой Франции за эти два года.

ОЭСР ожидает, что экономика еврозоны вырастет всего на 0,3% в 2023 году, а экономика Германии сократится на 0,7%. Когда последний раз публиковали прогнозы в июне, ожидался рост на 1,6% в еврозоне и 1,7% в Германии.

Организация экономического сотрудничества предупредила, что экономика Европы может столкнуться с еще более резким спадом, если цены на энергоносители снова вырастут.

"Европа будет в рецессии", — сказал Перейра.

Всплеск цен может произойти, если Европа столкнется с дефицитом энергии в течение предстоящей зимы из-за особо низких температур. Чтобы снизить этот риск, по оценкам ОЭСР, потребление энергии нужно сократить на 10-15% по сравнению с последними годами.

Правительства по всей Европе потратили миллиарды евро, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям преодолеть повышение стоимости энергоносителей. Расходы на поддержку домохозяйств и предприятий увеличивают государственные долги, что привело к увеличению стоимости заимствований. Чтобы избежать дальнейшего значительного роста долга, ОЭСР заявила, что помощь должна быть направлена на наиболее уязвимые домохозяйства.

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