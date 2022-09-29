Колосальна сума: скільки коштує світовій економіці війна Росії в Україні

В Організації економічного співробітництва та розвитку поскаржилися, що "платять дуже високу ціну за війну".

Вторгнення Росії до України коштуватиме світовій економіці 2,8 трильйона доларів втрати виробництва до кінця наступного року — і навіть більше, якщо сувора зима призведе до браку енергоресурсів у Європі.

Про це заявили в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), інформує The Wall Street Journal.

"Оцінка Паризького клубу розвинених економік показує масштаби економічних наслідків вторгнення Москви до її сусіда сім місяців тому, найбільшого військового конфлікту на континенті від часів Другої світової війни", — йдеться у статті.

За словами економістів, напад Росії спровокував різке зростання цін на енергоносії. Конфлікт порушив ланцюжки поставок, спричинив дефіцит продовольства та інших предметів першої необхідності та потряс ринки у всьому світі.

Також читайте Суттєвий удар: Bloomberg оцінило вплив мобілізації в Росії на її економіку

Зазначається, що західні уряди побоюються, що наказ Росії про часткову мобілізацію та її підготовка до незаконної анексії території України може подовжити конфлікт на багато місяців, а можливо й років. Це ще більше підсилить невизначеність, яка зараз обтяжує світову економіку.

"Ми платимо дуже високу ціну за війну", — сказав Альваро Сантос Перейра, виконувач обов’язків головного економіста ОЕСР.

У своїх останніх прогнозах ОЕСР стверджує, що світова економіка цього року зросте на 3%, а наступного – на 2,2%. Перед війною очікувалося зростання на 4,5% у 2022 році та 3,2% у 2023 році.

Різниця між цими двома оцінками означає, що війна та її наслідки обійдуться світові в суму, еквівалентну економічному результату, створеному всією економікою Франції за ці два роки.

ОЕСР очікує, що економіка єврозони зросте лише на 0,3% у 2023 році, а економіка Німеччини скоротиться на 0,7%. Коли востаннє публікували прогнози в червні, очікувалося зростання на 1,6% у єврозоні та 1,7% у Німеччині.

Організація економічного співробітництва попередила, що економіка Європи може зіткнутися з ще різкішим спадом, якщо ціни на енергоносії знову зростуть.

"Європа буде в рецесії", — сказав Перейра.

Сплеск цін може статися, якщо Європа зіткнеться з дефіцитом енергії протягом майбутньої зими через особливо низькі температури. Щоб зменшити цей ризик, за оцінками ОЕСР, споживання енергії потрібно скоротити на 10-15% порівняно з останніми роками.

Уряди у всій Європі витратили мільярди євро, щоб допомогти домогосподарствам і підприємствам подолати підвищення вартості енергоносіїв. Витрати на підтримку домогосподарств і підприємств збільшують державні борги, і це призвело до збільшення вартості запозичень. Щоб уникнути подальшого значного зростання боргу, ОЕСР заявила, що допомога повинна бути спрямована на найбільш вразливі домогосподарства.

Раніше експерт розповів, як новини про загрозу ядерного удару впливають на курс долара.

Читайте також: