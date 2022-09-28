Польська пенсія для українців: за яких умов можна її отримувати

Від 2014 року діє угода про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, згідно з якою особа, яка працювала та підлягала соціальному страхуванню в Польщі та Україні, може вийти на пенсію у будь-якій з цих країн.

Угода діє в обох напрямках, а отже, як громадянин України може отримувати пенсію від Польщі, так і громадяни Польщі — від України. Для цього особа повинна легально попрацювати якийсь період у тій чи іншій країні.

Для отримання пенсії особа повинна відповідати таким умовам, повідомляє InPoland:

проживати в Польщі постійно,

востаннє бути офіційно працевлаштованим саме в Польщі,

досягти пенсійного віку - 60 років для жінок і 65 років для чоловіків,

мають трудовий стаж - 20 років для жінок та 25 років для чоловіків,

працювати за трудовим договором або договором-дорученням.

Потрібно мати на увазі, що в трудовий стаж входить стаж роботи в Польщі та Україні, але виплачувати пенсію в Польщі будуть лише за ті роки, які були відпрацьовані в Польщі. А Пенсійний фонд України виплачуватиме пенсію за роки роботи в Україні. Важливо, щоб періоди роботи в Україні та Польщі не перетиналися між собою.

Мінімальна пенсія у Польщі у 2022 році становила близько 9200 грн.

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