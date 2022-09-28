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Польська пенсія для українців: за яких умов можна її отримувати

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Польська пенсія для українців: за яких умов можна її отримувати

Пенсія для українців в Польщі

Від 2014 року діє угода про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, згідно з якою особа, яка працювала та підлягала соціальному страхуванню в Польщі та Україні, може вийти на пенсію у будь-якій з цих країн.

Угода діє в обох напрямках, а отже, як громадянин України може отримувати пенсію від Польщі, так  і громадяни Польщі —  від України. Для цього особа повинна легально попрацювати якийсь період у тій чи іншій країні.

Для отримання пенсії особа повинна відповідати таким умовам, повідомляє  InPoland:

  • проживати в Польщі постійно,
  • востаннє бути офіційно працевлаштованим саме в Польщі,
  • досягти пенсійного віку -  60 років для жінок і 65 років для чоловіків,
  • мають трудовий стаж  - 20 років для жінок та 25 років для чоловіків,
  • працювати за трудовим договором або договором-дорученням.

Потрібно мати на увазі, що в трудовий стаж входить стаж роботи в Польщі та Україні, але  виплачувати пенсію  в Польщі  будуть лише за ті роки, які були відпрацьовані в Польщі. А Пенсійний фонд України виплачуватиме пенсію за роки роботи в Україні. Важливо, щоб періоди роботи в Україні та Польщі не перетиналися між собою.

Мінімальна пенсія у Польщі у 2022 році становила близько  9200 грн.

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Дата публікації
Перегляди
859
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