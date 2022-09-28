Zenbook Pro 14 Duo OLED – компактний двохекранний ноутбук для професіоналів

В Україні розпочався продаж компактного двохекранного ноутбука для професіоналів ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED , оснащеного флагманським процесором Intel Core i9 12-го покоління і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків. Ця модель у 14-дюймовому корпусі впорається з будь-якими завданнями.

Люди творчих професій – художники, дизайнери, архітектори – вимагають високої обчислювальної потужності, зазвичай ці користувачі віддають перевагу настільним комп'ютерам. Одна з вимог сучасного світу - мобільність, тобто можливість працювати над проєктами будь-де без жодних компромісів щодо продуктивності. Саме для сучасних творчих професіоналів компанія ASUS розробила потужний і одночасно портативний двохекранний ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED.

Чому Zenbook Pro 14 Duo OLED ідеально підходить для творчої роботи?

Два високоякісних екрани

Zenbook Pro 14 Duo OLED створений для творчості, тому обидва його екрани відповідають найвищим стандартам якості. В основному екрані використовується 14,5-дюймова сенсорна OLED-панель із роздільною здатністю 2,8K, частотою оновлення 120 Гц і часом відгуку лише 0,2 мс. Вона має співвідношення сторін 16:10, якому віддають перевагу професіонали, і відтворює 100% відтінків колірної гами DCI-P3. Цей екран отримав сертифікацію PANTONE Validated, VESA DisplayHDR™ True Black 500 і Dolby Vision, а комфорт для очей під час тривалої роботи підтверджується сертифікатом ергономічності TÜV Rheinland.

Щоб надати користувачам більше комфорту під час роботи, Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащено другим екраном – ScreenPad Plus. Це додатковий 12,7-дюймовий сенсорний дисплей на всю ширину корпусу з підтримкою новітніх високоточних стилусів, таких як ASUS Pen 2.0. Механізм нахилу другого розташовує його під оптимальним для роботи кутом і відкриває великий вентиляційний отвір для збільшення повітряного потоку. У режимі розширення ScreenPad Plus можна використовувати як звичайний зовнішній дисплей, на який зручно вивести додаткові вікна активних програм або інструментальні панелі для роботи з контентом, будь-то графікою, 3D-моделлю чи аудіо.

Завдяки спеціально розробленій програмі, на ScreenPad Plus можна вивести панель керування для взаємодії з професійними програмами для творчості. Можна, наприклад, змінювати розмір пензля, прозорість шару, насиченість кольору за допомогою чотирьох віртуальних елементів керування: поворотного регулятора, кнопки, повзунка та лінійки прокручування. Панель керування сумісна з Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro та After Effects.

Висока продуктивність

У максимальній конфігурації Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащений флагманським процесором Intel Core i9 12-го покоління і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків, які впораються з навіть найбільш вимогливими до обчислювальних ресурсів завданнями. Крім того, 32 ГБ швидкісної оперативної пам’яті та високошвидкісний твердотільний накопичувач з інтерфейсом PCIe 4.0 x4 ємністю до 2 ТБ гарантують відсутність вузьких місць, які сповільнюють вашу творчість.

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED укомплектований усіма потрібними інтерфейсними портами. Два порти Thunderbolt 4 (USB-C) з пропускною здатністю 40 Гбіт/с підтримують швидке заряджання та підключення зовнішніх дисплеїв формату 4K. Крім них, ноутбук також має традиційний порт USB 3.2 Gen 2 Type-A і порт HDMI 2.1. Новітній високопродуктивний зчитувач карт micro-SD Express 7.1 забезпечує швидкісну передачу файлів, а комбінований аудіороз’єм полегшує спілкування з колегами.

Професійний стиль

Завдяки витонченій матовій обробці Tech Black, глянцевим деталям і суцільнометалевій конструкції Zenbook Pro 14 Duo OLED виглядає як ноутбук справжнього професіонала. Поверхні пристрою мають покриття, на якому не залишається відбитків пальців, тому він завжди зберігає свою елегантність, а кришка ноутбука привертає увагу знаковою металевою обробкою та новим логотипом-монограмою з підсвічуванням.

Новинка товщиною корпусу в 1,79 мм важить лише 1,7 кг, тож цей ноутбук можна легко брати із собою у відрядження чи на зустрічі з клієнтами.

Докладніше про Zenbook Pro 14 Duo OLED можна дізнатися тут.