В Одеській області сім'я отруїлася чадним газом

В Одеській області сім'я отруїлась чадним газом.
Подія трапилася у місті Роздільна 28 вересня. Сталося пригода через несправний котел.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.
До лікарні шпиталізували 33-річного батька, 30-річну матір та двох дітей, який сім та два роки. Усім їм поставили попередній діагноз отруєння чадним газом.
За даними рятувальників, попередньо отруїлася сім'я через несправність газового котла у квартирі.
Як повідомлялося, в селі Іванівці 71-річний чоловік ударом сковорідки вбив свого 64-річного товариша. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої і посварилися.
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