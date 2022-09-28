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В Одеській області сім'я отруїлася чадним газом

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В Одеській області сім'я отруїлася чадним газом

Фото: Associated Press

В Одеській області сім'я отруїлась чадним газом.

Подія трапилася у місті Роздільна 28 вересня. Сталося пригода через несправний котел.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.

До лікарні шпиталізували 33-річного батька, 30-річну матір та двох дітей, який сім та два роки. Усім їм поставили попередній діагноз отруєння чадним газом.

За даними рятувальників, попередньо отруїлася сім'я через несправність газового котла у квартирі.

Як повідомлялося, в селі Іванівці 71-річний чоловік ударом сковорідки вбив свого 64-річного товариша. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої і посварилися.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
286
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