В Одесской области семья отравилась угарным газом.

Событие произошло в городе Роздильня 28 сентября. Случилось происшествие из-за неисправного котла.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

В больницу госпитализировали 33-летнего отца, 30-летнюю мать и двоих детей, семь и два года. Всем им был поставлен предварительный диагноз отравления угарным газом.

По данным спасателей, предварительно отравилась семья из-за неисправности газового котла в квартире.

Как сообщалось, в селе Ивановцы 71-летний мужчина ударом сковородки убил своего 64-летнего товарища. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки и поссорились.

Читайте также: