Ми давно пропонуємо вийти на формат “всіх на всіх” - український омбудсман

Україна пропонує РФ великі обміни громадян, але РФ в одноосібному порядку приймає рішення, кого віддавати, а кого - ні.

Про це заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, - пише Укрінформ.

“Проблема в тому, що Росія у одноосібному порядку приймає рішення, кого віддавати, кого - ні. Когось РФ викреслює без пояснення, когось залишає. Тому ми завжди просимо про дуже великі обміни. На щастя, бачимо, що вони відбуваються, але, на жаль, ми бачимо, що вони не настільки великі, як би нам хотілося”, - додав він.

Влада робить усе, щоб були великі обміни всіх на всіх.

“Ми давно пропонуємо вийти на формат “всіх на всіх”, і нам здається, що це має влаштовувати і РФ. На жаль, ми поки бачимо, що це не так. Але над цим продовжуємо працювати”, - додав чиновник.

Основним завданням перед усіма, хто займається цим процесом, хто входить у Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, стоїть повернення усіх - як військовополонених, так і цивільних - заручників, яких незаконно тримає Росія.

Нагадаємо, раніше голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер розповіла, що Росія досі не допускає місію ООН до місць утримання українських військовополонених. Натомість Україна без перешкод надає доступ представникам ООН до російських військовополонених.

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