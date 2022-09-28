Росія не має жодних шансів захопити Одесу – Братчук

Кремлівський диктатор Володимир Путін не має жодних шансів захопити Одесу.

Про це заявив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи повідомлення західних ЗМІ щодо намірів президента РФ після мобілізації захопити Одесу та Харків, пише НВ.

Він наголосив, що система оборони Одеси вдосконалюється щодня.

"Вона (система - ред.) вибудовувалася від 24 лютого так, щоб жоден ворог не зміг сюди ні суходолом, ні морем проникнути. Сьогодні, коли ми говоримо про морську десантну операцію, ризик цей залишається, адже є чорноморський флот РФ. Але наразі немає приготувань до цієї дуже коштовної операції. Крім того, вона має бути забезпечена з суходолу або з повітря. На суходолі просування ворога немає, навпаки, на південному напрямку, хоч повільно, але просуваються наші ЗСУ", - розповів він.

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало матеріал, у якому сказано, що Путін після мобілізації в РФ хоче кинути війська на Одесу і Харків.

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