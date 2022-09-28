Одеська міська рада не підтримала демонтаж пам'ятника Катерині ІІ

У середу, 28 вересня, міськрада Одеси не підтримала демонтаж пам'ятник на Катерининській площі.

Про це повідомляє Думская.

Зазначається, що за відповідний проєкт проголосувало лише 17 депутатів. "Проти" не виступив ніхто. Один депутат утримався. Не взяв участь у голосування 21 депутат мерії.

Слід зауважити, що ранше в обласній військовій адміністрації рекомендували міськраді демонтувати пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову.

До слова, у липні електронна петиція про демонтаж пам'ятника Катерині II в Одесі набрала необхідних 25 тисяч голосів. Президент Володимир Зеленський звернувся до Одеської міськради з проханням порушені в петиції питання.

Як повідомлялося, пам'ятник Катерині ІІ кілька разів обливали червоною фарбою. Раніше на постаменті пам'ятника невідома дівчина написала "Катерина=Путін".

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