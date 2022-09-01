Історичний центр Одеси можуть внести до списку спадщини ЮНЕСКО - Ткаченко

Це ЮНЕСКО розгляне вже протягом кількох днів та ухвалить відповідне рішення.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час брифінгу з віцепрезидентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом пише "Укрінформ".

Ткаченко наголосив, що досьє об'єкта перебуває на фінальному етапі і ЮНЕСКО вже за кілька днів може ухвалити рішення про внесення центру Одеси до списку всесвітніх пам'яток. Міністр наголосив, що таку ініціативу підтримала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

"Безперечно, це не закрите небо, яке ми хотіли першочергово, але це певною мірою сигнал від світового співтовариства, що українські культурні об'єкти буде захищено. росіяни воюють проти нашої ідентичності, і цей крок показує, що з нами світ", - наголосив він.

Схінас заявив, що він підтримує Україну в цьому рішенні та нагадав, що Одесу заснували його співвітчизники - греки.

Нагадаємо, український борщ тепер внесений до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Читайте також: