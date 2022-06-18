У Варшаві створили центр відбудови українських міст: чим саме він займається

У Варшаві створили центр відбудови українських міст: чим саме він займається

У Варшаві створено Будинок відбудови України – спеціальний центр, який має допомогти українцям захистити пам’ятники від руйнування внаслідок війни та допомогти у відбудові зруйнованих міст.

Варшава також була залучена до підготовки заявок на включення трьох міст України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє TVN Warszawa.

Від початку повномасштабної війни у Варшаві зібрали понад 500 протипожежних ковдр для України, передали тканини, що не горять, пакети кріпильних стрічок, плити ДСП, електрогенератори та 2 тис. вогнегасників. Завдяки цим матеріалам вдалося убезпечити пам’ятники у Львові, а мішки з піском захистили пам’ятники у Харкові.

"Збір триває, але настав час для наступного рівня підтримки. Тому ми створюємо центр відбудови України", – сказав президент Варшави Рафал Тшасковський.

Зараз ця установа займається створенням форми для обміну інформацією між польськими та українськими містами.

Наступними кроками стануть:

збір матеріалів для охорони пам’яток,

підтримка Варшави щодо внесення українських міст до списку ЮНЕСКО,

фонд реконструкції України та робота над планом відбудови української спадщини з фахівцями в різних галузях.

Варшавський офіс реставраторів вже розпочав співпрацю з українцями. Польські фахівці допомагають готувати документи на подання заявок для внесення до спадщини ЮНЕСКО історичних центрів Одеси, Чернігова, а також площі Свободи та Держпрому в Харкові. Окрім того, центр відбудови України збиратиме гроші на реконструкцію пам’яток.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, загальний розмір програми відбудови України уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють у 500-600 млрд євро.

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