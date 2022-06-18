Збитки інфраструктури становлять $104 мільярди – Шмигаль

Загальний розмір програми відбудови український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

Сума інфраструктурних збитків сягнула $104 млрд. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті.

"Тому ми говоримо, що перемога України на полі бою — це 50% перемоги. Інші 50% — це відновлення та відбудова нашої держави, трансформація нашої економіки, енергетики та інфраструктури", - зазначив прем'єр.

Україна вже розпочала роботи з відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, роботи із відбудови доріг, мостів та житла на звільнених територіях.

Також, за словами Шмигаля, вже наступного місяця уряд представить план відновлення України — United24.

"Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв Прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області", - відзначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду зауважив, що Україна формує амбітний план відновлення та вірить, що британські компанії зіграють одну з ключових ролей у цій відбудові.

Нагадаємо, Кабмін затвердив форму для фіксації пошкоджень житла під час війни – власники отримають цифровий документ.

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