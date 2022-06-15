Збитки на понад $4 млрд: в Мінагрополітики підрахували втрати в сільському господарстві через війну

Збитки на понад $4 млрд: в Мінагрополітики підрахували втрати в сільському господарстві через війну

Через повномасштабну війну, спровоковану Росією, загальні збитки України в сільському господарстві вже становлять 4,3 мільярда доларів.

KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства підготували "Огляд збитків від війни в сільському господарстві України".

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Найбільші втрати фіксуються внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбирання врожаю – $2,135 млн. Сільськогосподарські землі зазнали двох значних видів пошкоджень – мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Вартість обстеження земель з високим ризиком мінного забруднення та розмінування постраждалих територій оцінюється в $436 млн.

У південних регіонах, які зараз потерпають від тимчасової окупації РФ та важких боїв, орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженої іригаційної інфраструктури становить $225 млн.

Окрім прямого пошкодження земель, окупація, військові дії та мінне забруднення обмежують доступ фермерів до полів і можливості для збору врожаю. Орієнтовно, 2,4 млн га озимих культур загальною вартістю $1,435 млрд залишаться незібраними внаслідок агресії РФ.

Сільськогосподарська техніка та обладнання також зазнають пошкоджень в результаті обстрілів, авіаударів та бойових дій, що відбуваються в безпосередній близькості. Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженого машинного обладнання становить $926,1 млн.

Загальна сума збитків внаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється у $272 млн.

Оціночна вартість загиблих тварин складає понад $136 млн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що у жовтні Україні може не вистачити складів для зберігання врожаю.

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