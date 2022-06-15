"Динамо" дізналось суперника на старті кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 15 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Свого першого суперника на шляху до групового етапу отримало і київське "Динамо".

У стартовій дуелі суперником команди Мірчі Луческу стане турецький "Фенербахче" .

Матчі другого раунду кваліфікації відбудуться 19/20 та 26/27 липня. Кияни будуть господарями першого поєдинку. Швидше за все, через війну з Росією він відбудеться не в Україні.

Переможці вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команди, які програли, потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, донецький "Шахтар", посівши перше місце в достроково завершеному через війну сезоні УПЛ-2021/22, отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

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