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Ліга чемпіонів-2022/23: хто забезпечив собі місце в груповому раунді

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Ліга чемпіонів-2022/23: хто забезпечив собі місце в груповому раунді

Фото: ФК Шахтар

Список команд, які наступного сезону вестимуть боротьбу за перемогу в найпрестижнішому єврокубку.

Сезони у більшості футбольних ліг Європи добігли до свого завершення. За їхні підсумками визначилися клуби, які представлять свої країни в єврокубках у кампанії-2022/23.

До головного клубного євротурніру напряму потрапили 26 команд-учасниць, серед них - донецький "Шахтар". Посівши перше місце в сезоні УПЛ-2021/22, який було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення на українські території, "гірники" отримали пряму путівку до Ліги чемпіонів-2022/23.

Київське "Динамо", яке відстало від "гірників" на 2 очки, зіграє в кваліфікації найпрестижнішого єврокубку. Свій шлях підопічні Мірчи Луческу розпочнуть із другого відбіркового раунду - потенційні суперники "біло-синіх" уже відомі.

Всього в основному раунді наступного розіграшу Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби - 26 команд отримали прямі путівки до групи ЛЧ, а ще шість учасників турніру визначаться через кваліфікацію.

 Учасники групового раунду Ліги чемпіонів 2022/23

  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Челсі (Англія)
  • Тоттенгем (Англія)
  • Реал (Іспанія)
  • Барселона (Іспанія)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Севілья (Іспанія)
  • Мілан (Італія)
  • Інтер (Італія)
  • Наполі (Італія)
  • Ювентус (Італія)
  • Баварія (Німеччина)
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  • Баєр (Німеччина)
  • РБ Лейпциг (Німеччина)
  • Айнтрахт (Німеччина)
  • ПСЖ (Франція)
  • Марсель (Франція)
  • Порту (Португалія)
  • Спортинг (Португалія)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Зальцбург (Австрія)
  • Селтік (Шотландія)
  • Шахтар (Україна)

Нагадаємо, в суботу, 28 травня, в Парижі буде зіграний фінал Ліга чемпіонів сезону-2021/22. Трофей розіграють англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал". Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

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