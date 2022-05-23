Ліга чемпіонів-2022/23: хто забезпечив собі місце в груповому раунді

Список команд, які наступного сезону вестимуть боротьбу за перемогу в найпрестижнішому єврокубку.
Сезони у більшості футбольних ліг Європи добігли до свого завершення. За їхні підсумками визначилися клуби, які представлять свої країни в єврокубках у кампанії-2022/23.
До головного клубного євротурніру напряму потрапили 26 команд-учасниць, серед них - донецький "Шахтар". Посівши перше місце в сезоні УПЛ-2021/22, який було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення на українські території, "гірники" отримали пряму путівку до Ліги чемпіонів-2022/23.
Київське "Динамо", яке відстало від "гірників" на 2 очки, зіграє в кваліфікації найпрестижнішого єврокубку. Свій шлях підопічні Мірчи Луческу розпочнуть із другого відбіркового раунду - потенційні суперники "біло-синіх" уже відомі.
Всього в основному раунді наступного розіграшу Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби - 26 команд отримали прямі путівки до групи ЛЧ, а ще шість учасників турніру визначаться через кваліфікацію.
Учасники групового раунду Ліги чемпіонів 2022/23
- Манчестер Сіті (Англія)
- Ліверпуль (Англія)
- Челсі (Англія)
- Тоттенгем (Англія)
- Реал (Іспанія)
- Барселона (Іспанія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Севілья (Іспанія)
- Мілан (Італія)
- Інтер (Італія)
- Наполі (Італія)
- Ювентус (Італія)
- Баварія (Німеччина)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- Баєр (Німеччина)
- РБ Лейпциг (Німеччина)
- Айнтрахт (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
- Марсель (Франція)
- Порту (Португалія)
- Спортинг (Португалія)
- Аякс (Нідерланди)
- Брюгге (Бельгія)
- Зальцбург (Австрія)
- Селтік (Шотландія)
- Шахтар (Україна)
Нагадаємо, в суботу, 28 травня, в Парижі буде зіграний фінал Ліга чемпіонів сезону-2021/22. Трофей розіграють англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал". Початок матчу - о 22:00 за київським часом.
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