Ліга чемпіонів-2022/23: хто забезпечив собі місце в груповому раунді

Ліга чемпіонів-2022/23: хто забезпечив собі місце в груповому раунді

Список команд, які наступного сезону вестимуть боротьбу за перемогу в найпрестижнішому єврокубку.

Сезони у більшості футбольних ліг Європи добігли до свого завершення. За їхні підсумками визначилися клуби, які представлять свої країни в єврокубках у кампанії-2022/23.

До головного клубного євротурніру напряму потрапили 26 команд-учасниць, серед них - донецький "Шахтар". Посівши перше місце в сезоні УПЛ-2021/22, який було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення на українські території, "гірники" отримали пряму путівку до Ліги чемпіонів-2022/23.

Київське "Динамо", яке відстало від "гірників" на 2 очки, зіграє в кваліфікації найпрестижнішого єврокубку. Свій шлях підопічні Мірчи Луческу розпочнуть із другого відбіркового раунду - потенційні суперники "біло-синіх" уже відомі.

Всього в основному раунді наступного розіграшу Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби - 26 команд отримали прямі путівки до групи ЛЧ, а ще шість учасників турніру визначаться через кваліфікацію.

Учасники групового раунду Ліги чемпіонів 2022/23

Манчестер Сіті (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Челсі (Англія)

Тоттенгем (Англія)

Реал (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Севілья (Іспанія)

Мілан (Італія)

Інтер (Італія)

Наполі (Італія)

Ювентус (Італія)

Баварія (Німеччина)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Баєр (Німеччина)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Айнтрахт (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Марсель (Франція)

Порту (Португалія)

Спортинг (Португалія)

Аякс (Нідерланди)

Брюгге (Бельгія)

Зальцбург (Австрія)

Селтік (Шотландія)

Шахтар (Україна)

Нагадаємо, в суботу, 28 травня, в Парижі буде зіграний фінал Ліга чемпіонів сезону-2021/22. Трофей розіграють англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал". Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

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