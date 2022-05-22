Асист Зінченка допоміг "Манчестер Сіті" стати чемпіоном Англії

У неділю, 22 травня, в рамках заключного 38-го туру чемпіонату Англії (АПЛ) "Манчестер Сіті" приймав на своєму полі "Астон Віллу".

У напруженому поєдинку за чемпіонство команда Пепа Гвардіоли зуміла перемогти - 3:2 .

"Містяни" програвали у два м'ячі до середини другого тайму - на 37-й хвилині відзначився Метті Кеш, а на 69-й - Філіппе Коутінью.

На 76-й хвилині Ілкай Гюндоган зумів скоротити відставання, а вже за дві хвилини Родрі з передачі українці Олександра Зінченка відновив паритет.

Долю протистояння та чемпіонства "Манчестер Сіті" визначив Гюндоган, відзначившись дублем.

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (93 очка) на один бал обійшов у чемпіонській гонці "Ліверпуль" (92) та виборов трофей. Третім став "Челсі" з 74 очками.

Для "містян" це чемпіонство стало восьмим у історії клубу.

Нагадаємо, що "Евертон" із Миколенком здійснив фантастичний камбек та зумів залишитися в АПЛ.

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