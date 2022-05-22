Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" стать чемпионом Англии

В воскресенье, 22 мая, в рамках заключительного 38-го тура чемпионата Англии (АПЛ) "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Астон Виллу".
В напряженном поединке за чемпионство команда Пепа Гвардиолы сумела победить – 3:2.
"Городцы" проигрывали в два мяча до середины второго тайма — на 37-й минуте отличился Мэтти Кэш, а на 69-й — Филиппе Коутинью.
На 76-й минуте Илкай Гюндоган сумел сократить отставание, а уже через две минуты Родри по передаче украинцы Александра Зинченко восстановил паритет.
Судьбу противостояния и чемпионства "Манчестер Сити" определил Гюндоган, отличившись дублем.
Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (93 очка) на один балл обошел в чемпионской гонке "Ливерпуль" (92) и завоевал трофей. Третьим стал "Челси" с 74 очками.
Для "горожан" это чемпионство стало восьмым в истории клуба.
Напомним, что "Эвертон" с Миколенко совершил фантастический камбек и сумел остаться в АПЛ.
Читайте также:
Игрок "Динамо" дебютным голом завершил выступление в составе чемпиона Польши (видео)
Самый дорогой футболист мира официально определился с местом продолжения карьеры – детали соглашения
Отказались играть с "Динамо": Луческу "наехал" на топовые клубы Европы за безразличие к Украине