Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" стать чемпионом Англии

В воскресенье, 22 мая, в рамках заключительного 38-го тура чемпионата Англии (АПЛ) "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Астон Виллу".

В напряженном поединке за чемпионство команда Пепа Гвардиолы сумела победить – 3:2 .

"Городцы" проигрывали в два мяча до середины второго тайма — на 37-й минуте отличился Мэтти Кэш, а на 69-й — Филиппе Коутинью.

На 76-й минуте Илкай Гюндоган сумел сократить отставание, а уже через две минуты Родри по передаче украинцы Александра Зинченко восстановил паритет.

Судьбу противостояния и чемпионства "Манчестер Сити" определил Гюндоган, отличившись дублем.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (93 очка) на один балл обошел в чемпионской гонке "Ливерпуль" (92) и завоевал трофей. Третьим стал "Челси" с 74 очками.

Для "горожан" это чемпионство стало восьмым в истории клуба.

Напомним, что "Эвертон" с Миколенко совершил фантастический камбек и сумел остаться в АПЛ.

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