На востоке может погибать от 50 до 100 военных в день – Зеленский

На востоке может погибать от 50 до 100 военных в день – Зеленский

Каждый день в войне против России на востоке Украины могут погибать от 50 до 100 украинских военных.

Президент назвал восточное направление на фронте самым сложным.

Об этом он заявил во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга.

По словам главы государства, на востоке в день могут гибнуть от 50 до 100 человек.

"Сегодня, от 50 до 100 человек могут гибнуть на самом сложном направлении, на востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире", – сказал Зеленский.