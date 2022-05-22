На востоке может погибать от 50 до 100 военных в день – Зеленский

Каждый день в войне против России на востоке Украины могут погибать от 50 до 100 украинских военных.
Президент назвал восточное направление на фронте самым сложным.
Об этом он заявил во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга.
По словам главы государства, на востоке в день могут гибнуть от 50 до 100 человек.
"Сегодня, от 50 до 100 человек могут гибнуть на самом сложном направлении, на востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире", – сказал Зеленский.
Отметим, что до этого примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский называл еще в апреле. Тогда он сообщал, что на войне с Россией погибли 2 500 – 3 000 украинских военных.
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