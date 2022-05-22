Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На востоке может погибать от 50 до 100 военных в день – Зеленский

Дата публикации
Просмотры
2
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На востоке может погибать от 50 до 100 военных в день – Зеленский

Фото: Офис президента Украины

Каждый день в войне против России на востоке Украины могут погибать от 50 до 100 украинских военных.

Президент назвал восточное направление на фронте самым сложным.

Об этом он заявил во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга.

По словам главы государства, на востоке в день могут гибнуть от 50 до 100 человек.

"Сегодня, от 50 до 100 человек могут гибнуть на самом сложном направлении, на востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире", – сказал Зеленский.

Разрешение мужчинам выезжать во время войны за границу: Зеленский прокомментировал петицию

Разрешение мужчинам выезжать во время войны за границу: Зеленский прокомментировал петицию

Отметим, что до этого примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский называл еще в апреле. Тогда он сообщал, что на войне с Россией погибли 2 500 – 3 000 украинских военных.

Читайте также: 

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Следующая публикация