Потери российской армии в Украине могут стать мировым рекордом – Боррель

Число ликвидированных Вооруженными силами Украины солдат и техники Кремля поражает представителей ЕС.

Россия может побить мировой рекорд потерь армии, которая вторглась на территорию другой страны.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров по вопросам обороны в Брюсселе, передает УНИАН.

"Если это правда, что Россия потеряла около 15% своих войск с начала войны, — это мировой рекорд потерь армии, совершающей вторжение в страну... И у вас есть перечень имущества, которое Россия, похоже, потеряла — танки, артиллерию, беспилотники. Это потери, которые подтверждены. Это также невероятное количество потерь. Я не знаю, могут ли они восстановить эти потери. Но количество потерь российской армии действительно поражает", — сказал Боррель.

По данным британской разведки, РФ потеряла треть сухопутных боевых сил, которые собрала в феврале для нападения на Украину. Поэтому армия РФ вряд ли сможет значительно активизировать наступление на Донбассе в течение следующих 30 дней.

Напомним, что в оккупированном Крыму подразделения РФ, понесшие значительные потери, пытаются восстановить боеспособность.

Потери российской армии на 16 мая

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