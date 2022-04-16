Зеленский назвал примерное число погибших в ВСУ с начала войны

Зеленский назвал примерное число погибших в ВСУ с начала войны

По словам президента, на войне с Россией погибли 2 500 – 3 000 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия 24 февраля.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, на войне с Россией погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных и еще более 10 000 получили ранения. Часть раненых в тяжелом состоянии, поэтому "сложно сказать, как много из них выживут".

Украинский президент затруднился назвать точное количество жертв среди гражданского населения, поскольку многие из них находились на до сих пор оккупированной территории.

"Очень сложно говорить о мирных жителях, поскольку на юге нашей страны заблокированы населенные пункты Херсон, Бердянск, на востоке — Мариуполь, Волноваха. Мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована", – сказал президент.

Зеленский также отметил необходимость скорейшего завершения войны, чтобы избежать еще больших потерь.

"Мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной. Чем продолжительней она, тем больше мы потеряем”, — сказал он.

Напомним, 12 марта президент Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных в войне с Россией – около 1300 человек. Об этом он заявил в ходе общения с иностранными СМИ.

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