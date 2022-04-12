С начала войны в Украине погибли 20 журналистов: имена

С начала войны в Украине погибли 20 журналистов: имена

Это только официальные данные.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 20 журналистов, среди которых были как украинские, так и иностранные медийщики.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов.

Там отметили, что только по официальным данным Офиса генпрокурора, на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них – представители иностранных СМИ.

Кроме того, 8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле работника черниговского телеканала "Дитинец", видеоинженера Романа Нежиборца.

Имена погибших журналистов:

Пьер Закжевски

Александра Кувшинова

Александр Лыткин

Павел Ли

Сергей Пущенко

Евгений Сакун

Брент Энтони Рено

Оксана Баулина

Дилербек Шакиров

Виктор Дедов

Виктор Дударь

Лилия Гумянова

Юрий Олейник

Олег Якунин

Максим Левин

Мантас Кведоравичюс

Сергей Заиковский

Денис Котенко

Евгений Баль

Роман Нежиборец

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 12 апреля, с начала вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 500 человек. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.

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