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С начала войны в Украине погибли 20 журналистов: имена

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С начала войны в Украине погибли 20 журналистов: имена

gettyimages.com

Это только официальные данные.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 20 журналистов, среди которых были как украинские, так и иностранные медийщики.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов.

Там отметили, что только по официальным данным Офиса генпрокурора, на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них – представители иностранных СМИ.

Кроме того, 8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле работника черниговского телеканала "Дитинец", видеоинженера Романа Нежиборца.

Имена погибших журналистов:

  • Пьер Закжевски
  • Александра Кувшинова
  • Александр Лыткин
  • Павел Ли
  • Сергей Пущенко
  • Евгений Сакун
  • Брент Энтони Рено
  • Оксана Баулина
  • Дилербек Шакиров
  • Виктор Дедов
  • Виктор Дударь
  • Лилия Гумянова
  • Юрий Олейник
  • Олег Якунин
  • Максим Левин
  • Мантас Кведоравичюс
  • Сергей Заиковский
  • Денис Котенко
  • Евгений Баль
  • Роман Нежиборец

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 12 апреля, с начала вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 500 человек. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.

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