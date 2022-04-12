С начала войны в Украине погибли 20 журналистов: имена

Это только официальные данные.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 20 журналистов, среди которых были как украинские, так и иностранные медийщики.
Об этом сообщил Национальный союз журналистов.
Там отметили, что только по официальным данным Офиса генпрокурора, на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них – представители иностранных СМИ.
Кроме того, 8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле работника черниговского телеканала "Дитинец", видеоинженера Романа Нежиборца.
Имена погибших журналистов:
- Пьер Закжевски
- Александра Кувшинова
- Александр Лыткин
- Павел Ли
- Сергей Пущенко
- Евгений Сакун
- Брент Энтони Рено
- Оксана Баулина
- Дилербек Шакиров
- Виктор Дедов
- Виктор Дударь
- Лилия Гумянова
- Юрий Олейник
- Олег Якунин
- Максим Левин
- Мантас Кведоравичюс
- Сергей Заиковский
- Денис Котенко
- Евгений Баль
- Роман Нежиборец
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 12 апреля, с начала вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 500 человек. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.
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